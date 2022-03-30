Reuters: начались проблемы с поставками газа в Европу

Проблемы с поставками газа обнаружили на точке приема в Mallnow из Польши в Германии трубопровода Ямал-Европа. По данным оператора Gascade, по двум другим ключевым путям поставок давление остается стабильным.

Данные о поставках газа опубликовал Reuters. Оператор отмечает, что по Северному потоку-1 давление и поставки не останавливались, не снизились и объемы через Украину в Словакию. Также Газпром забронировал объемы поставок по газопроводу Ямал-Европа. Но фактические потоки не гарантируются, так как компания не всегда использует резервную емкость.

Страны G7 и Евросоюза отказалисьплатить за газ в рублях, несмотря на поручение Владимира Путина перевести все расчеты в российскую валюту. Центральный банк должен будет в ближайшее время создать механизм для иностранных компаний, по которому они смогут оплачивать поставленный газ рублями.