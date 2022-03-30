Канадская Kinross Gold продает российские активы

Руководство канадской золотодобывающей компании Kinross Gold планирует продать российские активы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным покупателем, но сделку должна одобрить правительтсвенная комиссия.

Сообщение о продаже опубликовала пресс-служба предприятия. Решение о приостановке работы в России из-за военной «спецоперации» в Украине приняли еще 2 марта. Сейчас Kinross получил несколько предложений о покупке. Продавать 100% активов планируют горнодобывающей компании, не находящейся под санкциями.

На время переходного периода работа дочерних предприятий будет проводиться за счет накопленной в России прибыли. Дополнительных инвестиций не потребуется.

Получать экономическую выгоду головная компания на переходном этапе не будет, но мониторинг соблюдения экологического законодательства продолжится.

У Kinross в России более двух тысяч сотрудников. Все производственные объект будут работать в штатном режиме, заверили в компании. Сейчас ведется разработка месторождений Купол и Двойное на Чукотке. Судьба проекта по месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае пока неизвестна.



