В Белгородской области ночью были взрывы

В ночь на 30 марта в районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли взрывы. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что это мог быть склад с боеприпасами. Однако он предложил дождаться официальной версии Минобороны.

Информацию о произошедшем руководитель области опубликовал в своем Telegram-канале. Пострадавших среди населения нет, нет повреждений построек на территории Красного Октября. Сегодня чиновники будут проводить подомовой обход в селе, чтобы уточнить эти данные.

Сейчас ситуация находится под контролем, добавил Гладков. Взрывы прекратились около пяти утра. На месте работают оперативные службы. Расстояние от села до российско-украинской границы около 12 км.

Фото: телеграм-канала «Белгород № 1»

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