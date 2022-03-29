Военная «спецоперация» в Украине: главное по итогам 34 дня боев

-
29 марта делегации России и Украины встретились в Стамбуле. Ожидалось, что переговоры пройдут 29 и 30 марта, но после утреннего раунда российская делегация покинула город. При этом в МИД Турции заявили, что готовятся встречать глав МИД, а потом и президентов России и Украины.
Украинская сторона заявила, что все вопрос по нейтралитету будут решаться на референдуме. По Крыму и Донбассу никаких переговоров сейчас не будет – это должны обсуждать лидеры двух стран. Украина при условии полного прекращения огня откажется от возврата территорий военным путем, Россия должна будет участвовать в переговорах по этим территориям 15 лет.
- Вслед за G7 Евросоюз отказался от оплаты российского газа в рублях. Все контракты должны будут обслуживаться в евро или долларах.
-
Шойгу заявил, что основная цель «спецоперации» в Украине выполнена. В подтверждение намерений по переговорам Минобороны также будет выводить войска из Киевской и Черниговской области. По словам Шойгу теперь основная цель - свобода Донбасса. Туда и направляются все отведенные силы.
-
Издевательства над военнопленными должны быть расследованы, заявили в ООН. В организации подчеркнули, что подобные материалы поступали к ним как с российской, так и с украинской стороны. Все видео сейчас верифицируются. Вопрос о нарушении положений Женевской конвенции по обращению с пленными поднимался в том числе на переговорах сегодня в Турции.
-
The Wall Street Journal сообщила о признаках отравления у троих членов переговоров. Они участвовали во встрече 7 марта. Среди пострадавших - двое из украинской делегации и российский олигарх Роман Арбамович, которого для участия в переговорах одобрил сам Путин.
-
Российские военные в зоне Чернобыльской АЭС могли получить дозу радиации. Сотрудники станции рассказали, что солдаты проезжали на военной технике по Рыжему лесу. Так называют зону, где до сих пор, после аварии 1986 года, сохраняется высокий уровень радиации. Сюда не ходят даже сотрудники АЭС. Российские военнослужащие были там без всякой радиационной защиты.
Фото: The Wall Street Journal