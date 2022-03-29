Военная «спецоперация» в Украине: главное по итогам 34 дня боев

29 марта делегации России и Украины встретились в Стамбуле. Ожидалось, что переговоры пройдут 29 и 30 марта, но после утреннего раунда российская делегация покинула город. При этом в МИД Турции заявили, что готовятся встречать глав МИД, а потом и президентов России и Украины.

Украинская сторона заявила, что все вопрос по нейтралитету будут решаться на референдуме. По Крыму и Донбассу никаких переговоров сейчас не будет – это должны обсуждать лидеры двух стран. Украина при условии полного прекращения огня откажется от возврата территорий военным путем, Россия должна будет участвовать в переговорах по этим территориям 15 лет.

Вслед за G7 Евросоюз отказался от оплаты российского газа в рублях. Все контракты должны будут обслуживаться в евро или долларах.

Шойгу заявил, что основная цель «спецоперации» в Украине выполнена. В подтверждение намерений по переговорам Минобороны также будет выводить войска из Киевской и Черниговской области. По словам Шойгу теперь основная цель - свобода Донбасса. Туда и направляются все отведенные силы.

Издевательства над военнопленными должны быть расследованы, заявили в ООН. В организации подчеркнули, что подобные материалы поступали к ним как с российской, так и с украинской стороны. Все видео сейчас верифицируются. Вопрос о нарушении положений Женевской конвенции по обращению с пленными поднимался в том числе на переговорах сегодня в Турции.

The Wall Street Journal сообщила о признаках отравления у троих членов переговоров. Они участвовали во встрече 7 марта. Среди пострадавших - двое из украинской делегации и российский олигарх Роман Арбамович, которого для участия в переговорах одобрил сам Путин.