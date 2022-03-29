Россия и Украина сформулировали переговорные позиции

Faridaily публикует письменные предложения по договору о гарантиях безопасности Украины, которые стали итогом российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта и которые повезет в Москву помощник президента Владимир Мединский. Внимание: это не окончательные договоренности между Россией и Украиной, а проект предложений украинской стороны, который еще предстоит изучить и обсудить Москве. Частично эти пункты озвучили представители российской и украинской делегаций, Faridaily ознакомилась с текстом коммюнике, которое, как ожидается, вскоре будет опубликовано.

Подписаться на Faridaily

Провозглашение Украины нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового и безъядерного статуса. Возможные государства-гаранты: Россия, Великобритания, КНР, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Другие государства также смогут присоединиться к договору.

Международные гарантии безопасности Украины по договору не будут распространяться на Крым, Севастополь и отдельные районы Донбасса. Сторонам предстоит определить границы этих районов или договориться, что каждая из сторон понимает их по-своему.

Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты, международные военные учения проводят только с согласия государств-гарантов. Со своей стороны государства-гаранты подтверждают намерение способствовать членству Украины в Европейском Союзе.

Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае агрессии, любого вооруженного нападения на Украину или любой военной операции против Украины каждое из государств-гарантов, после проведения между ними срочных и незамедлительных консультаций (которые проводятся в течение не более чем трех дней) в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51 Устава Объединенных Наций, окажет (в ответ на официальное обращение Украины и на его основании) помощь Украине, как постоянно нейтральному государству, подвергшемуся нападению. Это будет сделано путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое будет необходимым, включая закрытие воздушного пространства над Украиной, предоставления необходимого вооружения, применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Украины как постоянно нейтрального государства.

О любом подобном вооруженном нападении (любой военной операции) и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности ООН. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

Механизм реализации гарантий безопасности Украины по результатам дополнительных консультаций между Украиной и государствами-гарантами будет отрегулирован в Договоре с учётом защиты от возможных провокаций.

Договор временно применяется с даты его подписания Украиной и всеми /большинством государствами-гарантами. Договор вступает в силу после одобрения статуса Украины как постоянно нейтрального государства в ходе всеукраинского референдума и внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины и ратификацией в парламентах Украины и государств-гарантов.

Договором предлагается зафиксировать стремление сторон решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, путем двусторонних переговоров между Украиной и Россия в течение 15 лет. Также предлагается зафиксировать, что Украина и Россия не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат политико- дипломатические усилия для разрешения этого вопроса.

Стороны продолжат консультации (с привлечением других государств- гарантов) для подготовки и согласования положений Договора о гарантиях безопасности Украины, модальностей прекращения огня, отвода войск и иных военизированных формирований, открытия и обеспечения безопасного функционирования гуманитарных коридоров на постоянной основе, а также обмена телами погибших и освобождения военнопленных и интернированных гражданских лиц.