Ройзмана оштрафовали за дискредитацию российских военных

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассматривал протоколы в отношении Евгения Ройзмана. Его обвинили в дискредитации вооруженных сил.

По информации «Ъ-Урал», сумма штрафов по двум протоколам составила 100 тыс. рублей – по 50 тыс. рублей за каждый. Поводом стал пост в Twitter и видео. На суде экс-мэр Екатеринбурга не признал вину. По его словам, ни одного факта, подтверждающего, что эти посты сделаны в отношении Вооруженных сил или Министерства обороны нет.

Защита будет обжаловать решение суда. Суд по третьему протоколу состоится 7 апреля.

Фото: qwarxy209.livejournal.com