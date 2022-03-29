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#Новости

Ройзмана оштрафовали за дискредитацию российских военных

29.03.2022

На политика составили три протокола, еще по одному решения нет

Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассматривал протоколы в отношении Евгения Ройзмана. Его обвинили в дискредитации вооруженных сил. 

По информации «Ъ-Урал», сумма штрафов по двум протоколам составила 100 тыс. рублей – по 50 тыс. рублей за каждый. Поводом стал пост в Twitter и видео. На суде экс-мэр Екатеринбурга не признал вину. По его словам, ни одного факта, подтверждающего, что эти посты сделаны в отношении Вооруженных сил или Министерства обороны нет.

Защита будет обжаловать решение суда. Суд по третьему протоколу состоится 7 апреля.




Фото: qwarxy209.livejournal.com



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