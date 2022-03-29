ЕС отказалась платить за газ в рублях

Евросоюз отказался переходить на расчеты за поставки российского газа в рублях. Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, они заняли аналогичную позицию с G7.

По информации «Ведомостей», в Евросоюзе такое решение аргументировали тем, что поставки должны соблюдаться с использованием доллара или евро. В G7, страны которой приняли такое же решение 28 марта, назвали расчеты в рублях неприемлемыми. Страны G7 также отметили, что готовы к возможному бойкоту поставок со стороны России.

Перевести оплату всех поставок газа в рубли потребовал Владимир Путин 23 марта как ответ на санкции Запада после начала «спецоперации» в Украине.

На Московской бирже 25 марта, торги на которой были или закрыты, или проводились частично с 28 февраля, акции «Газпрома» за один день подешевели на 12,2%. В денежном выражении капитализация компании снизилась на 732 млрд рублей. Доля экспорта газа в Европу составляет до 70% общего объема зарубежных поставок компании.