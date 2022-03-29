Россия высылает дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Сегодня МИД России прекратил аккредитацию сотрудников и представителей посольств Латвии, Литвы и Эстонии. Они должны покинуть Россию в те же сроки, которые были отведены для отъезда российских дипломатов.

Россию покинет четыре сотрудника литовского посольства, три – латвийского и троих представителей Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Латвия, Литва и Эстония выслали 10 российских дипломатов 18 марта, сообщил «Коммерсант». Из обвинили в деятельности, «противоречащей их дипломатическому статусу», «распространении пропаганды» и «подрыве безопасности страны». Из Эстонии сотрудники посольства должны были выехать в течении 72 часов, а из Латвии и Литвы – за пять дней.