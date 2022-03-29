Итоги переговоров России и Украины

Сегодня в Стамбуле состоялись переговоры России и Украины по поводу урегулирования конфликта из-за так называемой «спецоперации». Российская сторона исключила требования по «денацификации», украинская - сформулировала несколько важных позиций по Крыму и Донбассу.

Переговоры продолжались больше трех часов. За последние три недели это первая очная встреча делегатов двух стран, она прошла во дворце «Долмабахче» в закрытом режиме.

По информации RFE/RL*, руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор прошел конструктивно. Позиция Украины будет донесена до Владимира Путина. Мединский также назвал встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможной, но параллельно с парафированием главами МИД договора о гарантиях.

В Минобороны сразу после переговоров заявили, что приостанавливают активность в Киевской и Черниговской областях. По мнению МИД, пишет ТАСС, это необходимо для большего доверия в переговорном процессе и для сосредоточения сил на Донбассе. Шойгу до начала встречи заявлял, что основные цели в Украине достигнуты.

Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что обсуждался вопрос о гарантиях безопасности страны в случае принятия ее нейтрального статуса. В качестве стран-гарантов могли бы выступить Турция, Германия, члены Совбеза ООН, Россия, Израиль и другие государства. Они должны будут предоставить Украине военную помощь в случае агрессии.

Международные гарантии не будут пока распространяться на Крым и ЛДНР. Договор о принятии таких гарантий должны одобрить жители на референдуме после вывода российских войск. По Крыму Россия должна будет вести переговоры в течение 15 лет, а Украина – гарантирвоать, что не будет возвращать его военным путем. По Донбассу и Крыму необходимы будут отдельные переговоры президентов двух стран.

Собственно нейтралитет Украины предполагает неразмещение на ее территории иностранных военных баз, ядерного оружия. При этом в Евросоюз можно будет вступить.

«Коммерсант» пишет, что глава турецкого МИДа подготавливает встречу президентов России и Украины. По его мнению, эти встречи решат «основные вопросы». При этом в Турции уточнили, что сначала на повестке встреча глав МИД, а потом - президентов. Российская делегация сегодня намерена покинуть Стамбул.

*RFE/RL признана Минюстом России СМИ-иностранным агентом.

Фото: агентство Анадолу