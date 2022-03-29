Встреча делегаций России и Украины завершилась в Стамбуле

О завершении встречи делегаций Украины и России сообщило турецкое агентство Анадолу. Это был только первый день переговоров. Ранее заявлялось о проведении встреч 29-30 марта. Заявления участники переговоров пока не сделали.

По информации агентства, переговоры прошли во дворце «Долмабахче». Член украинской делегации Александр Чалый заявил, что восемь стран, в том числе Турция, могут выступить гарантами безопасности Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал участников переговоров. Он заявил, что его страна всегда придерживается справедливой позиции и стремится учесть интересы обеих сторон.

«Весь мир ждет от вас позитивных и обнадеживающих вестей. Под руководством своих лидеров, вы формируете фундамент для мира», – сказал Эрдоган. И добавил, что Турция готова внести свой посильный вклад в установление мира.

Фото: агентство Анадолу