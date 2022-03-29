Фармкомпания Roche заявила об убытках в России из-за санкций

Швейцарская Roche заявила о том, что из-за санкций и требовании принимать оплату в рублях терпит убытки в России. Но бросать российских больных не будут, добавил представитель компании.

По информации Reuters об убытках заявил главный исполнительный директор компании Северин Шван. Он отметил, что Roche не может оставить без препаратов онкобольных в России. Также действует международный консенсус о том, что лекарства освобождаются от санкций. Но сейчас стоимость лекарств зафиксирована в российских рублях.

Всего Roche поставляет в Россию около 800 наименований препаратов. Специалисты компании исследуют новые лекарства от спинально-мышечной атрофии, гемофилии, причин потери зрения, лимфомы, рака легкого и молочной железы, а также коронавируса.

Еще несколько фармкомпаний ранее заявляли, что несмотря на санкции и действия России в Украине, они продолжат поставлять медикаменты, но остановят некоторые другие виды деятельности.