Видео с пытками российских военных представил на переговорах Мединский

Во время переговоров России и Украины в Стамбуле представитель российской делегации Владимир Мединский заявил протест в отношении видео с издевательствами над военнопленными. С заявлениями после переговоров стороны смогут выступить через несколько часов.

Как сообщает Настоящее время*, об этих фактах также упомянул сегодня представитель украинской делегации Михаил Подоляк. По его словам, такие факты нарушают Женевскую конвенцию относительно пленных.

Видео появилось в воскресенье. Предположительно, оно снято в районе Харькова. Следственный комитет России проведет проверку по этому видео. Расследовать случившееся намерена и украинская сторона. В ООН сообщили, что подобные факты уже были и с той, и с другой стороны конфликта. Все подобные материалы сейчас проверяются.

* Настоящее время признано Минюстом России иностранным агентом.