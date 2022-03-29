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#Новости

Видео с пытками российских военных представил на переговорах Мединский

29.03.2022

Ранее появившееся в воскресенье видео уже осудили обе стороны конфликта



Во время переговоров России и Украины в Стамбуле представитель российской делегации Владимир Мединский заявил протест в отношении видео с издевательствами над военнопленными. С заявлениями после переговоров стороны смогут выступить через несколько часов. 

Как сообщает Настоящее время*, об этих фактах также упомянул сегодня представитель украинской делегации Михаил Подоляк. По его словам, такие факты нарушают Женевскую конвенцию относительно пленных. 

Видео появилось в воскресенье. Предположительно, оно снято в районе Харькова. Следственный комитет России проведет проверку по этому видео. Расследовать случившееся намерена и украинская сторона. В ООН сообщили, что подобные факты уже были и с той, и с другой стороны конфликта. Все подобные материалы сейчас проверяются. 


* Настоящее время признано Минюстом России иностранным агентом. 



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