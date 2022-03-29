Шойгу: основные задачи «спецоперации» выполнены

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи «спецоперации» в Украине в целом выполнены. Теперь силы сосредоточатся на главной цели – освобождении Донбасса.

По информации «Интерфакса», такое заявление Шойгу сделал на селекторном совещании. Во время первого этапа «спецоперации» был снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. По словам министра, российские военные «завоевали превосходство в воздухе», а система противовоздушной обороны Украины практически уничтожена. Перестали существовать и военно-морские силы страны, добавил он.

Сегодня проходит очередной тур переговоров. Украинская и российская делегации встретились очно в Стамбуле. Вчера вечером стало известно, что у троих участников прошлой очной встречи наблюдались признаки отравления.