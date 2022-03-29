Reuters: российские солдаты могли получить дозу радиации

Сотрудники Чернобыльской АЭС сообщили о том, что видели группу российских военных, которые без защитных противорадиационных костюмов проезжали на БТР через Рыжий лес. В этой зоне после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году до сих пор самый высокий уровень радиации – сюда не ходят даже работники станции.

По информации Reuters, во время проезда по этой зоне, военные подняли облако радиоактивной пыли. Один из работников станции оценил такое поведение солдат как «суицидальное», поскольку после вдоха радиоактивная пыль могла вызвать излучение внутри.

Российских военных обвинили в милитаризации зоны АЭС. Сейчас в этом районе складируется оружие, снаряды и боеприпасы. Техника также двигается вблизи купола разрушенного во время аварии реактора. Есть опасения, что защитные материалы будут повреждены. Чернобыльскую АЭС российские войска захватили в начале «спецоперации».

Красный лес расположен в 100 километрах от Киева. После аварии в 1986 году сосны на этом участке стали рыжими и до сих пор уровень радиации здесь самый высокий.





Фото: скриншот видео Reuters