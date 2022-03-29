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#Новости

ООН призвала расследовать все случаи пыток военнопленных

29.03.2022

Представитель организации заявила, что известно о подобных фактах с обеих сторон

К расследованию всех случаев призвала глава группы ООН по правам человека Матильда Бонер на брифинге 28 марта. По сообщению CNN, все опубликованные видео сейчас в процессе проверки. 

Бонер добавила, что такие факты вызывают серьезную обеспокоенность. Важно, чтобы подобные случаи были прекращены, а виновные понесли наказание. Она также напомнила о необходимости достойного обращения с пленными, не допускать, чтобы они подвергались общественному любопытству. 

Видео с российскими военнопленными появилось в воскресенье. Предположительно, съемки велись в районе Харькова. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить эти факты. Украинская сторона также заявила, что будет расследовать случившееся. 



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