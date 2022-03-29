Минтранс предложил передавать данные такси ФСБ

Минтранс подготовил законопроект, по которому все агрегаторы такси должны будут в режиме онлайн передавать данные о поездках клиентов в ФСБ. Участники рынка считают, что подобные инициативы лучше отложить до нормализации экономической ситуации.

С проектом документа ознакомились в РБК. Под новые правила могут попасть не только такси с собственным автопарком, но и крупные агрегаторы. Точно в законе не прописаны детали, какая именно информация о поездках должна попадать в ФСБ. Известно, что спецслужбе будут доступны местоположение такси и водителя.

Минюст, Минтруд, Минфин, ФНС, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав и Ространснадзор законопроект согласовали.

Помимо этого, в законе предлагается ввести минимальную стоимость поездки, ограничить число такси для каждого региона, ввести ответственность агрегаторов в случае аварий. За усталостью водителя будет следить специальное устройство контроля.