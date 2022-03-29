Переговоры России и Украины начались сегодня в Стамбуле

Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры российской и украинской делегаций по поводу так называемой «cпецоперации». Стороны уже прибыли в Турцию. В российских требованиях, пишет Financial Times, больше не фигурирует «денацификация».

Информацию о возможных договоренностях британскому изданию подтвердили четыре источника. В проекте документа больше нет требований о «денацификации» и «демилитаризации» Украины. Также исключен пункт о статусе русского языка.

Россия продолжит настаивать на отказе Украины от стремления в НАТО, разработки ядерного оружия и размещения иностранных военных баз. При этом возможность вступления в Евросоюз не исключается. В ответ на это Украина получит гарантии безопасности от 11 стран: России, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Китая, Италии, Польши, Израиля и Турции.

Самый сложный пункт переговоров - Донбасс и Крым. Решение этого вопроса, вероятнее всего, отложат до встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Президент Украины обозначил приоритеты страны в переговорах: это суверенитет страны, территориальная целостность. При этом на Западе скептически относятся к переговорам и инициативе России. Некоторые считают, что это может стать прикрытием для нового нападения.

Фото:Reuters