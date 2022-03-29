Трое участников переговоров Украины и России сообщили о признаках отравления

Информацию о возможном отравлении получили журналисты The Wall Street Journal. Симптомы появились у участников переговоров после встречи в Киеве 3 марта: Романа Абрамовича, Рустема Уремова и еще одного участника с украинской стороны. Участие Абрамовича в переговорах одобрил Владимир Путин.

Источник издания сообщил, что первые признаки включают покраснения глаз, шелушение кожи лица и рук, боли. Абрамович после встречи на несколько часов ослеп и не мог есть некоторое время. Сейчас его жизнь в безопасности. У президента Украины Владимира Зеленского, который также встречался с Абрамовичем, нет признаков какого-либо отравления. Уремов в понедельник также сообщил, что в порядке.

Некоторые считают, что таким образом сторонники жесткой позиции Москвы планировали саботировать переговоры. При этом западные эксперты не берутся оценивать, были ли эти симптомы спровоцированы химическим или биологическим отравляющим веществом.

Журналист-расследователь Христо Грозев, который расследовал отравление Алексея Навального в 2020 году отметил, что он видел пострадавших после переговоров. Но организовать осмотр во Львове не получилось – стороны спешили в Стамбул. Сейчас прошло слишком много времени, чтобы экспертиза смогла определить отравляющее вещества. Как добавил Грозев, это не было убийство, а только предупреждение.

В The Wall Street Journal добавили, что это не первый случай отравления оппонентов российским правительством. В 2004 году был отравлен кандидат в президенты Украины Витор Янукович. В 2014 году в Великобритании был отравлен бывший российский офицер Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кремль отрицал свою роль в отравлении Скрипалей.

PHOTO: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/SHUTTERSTOCK