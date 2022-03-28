«Спецоперация»: главное по итогам 33 дня

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С начала «спецоперации» в России к 28 марта впервые появилось видео с пыткаvи пленных. На видео допрашивали раненных российских военных, стреляли им под ноги. Расследовать произошедшее будут обе стороны конфликта: соответствующие поручения дал глава Следкома Александр Бастрыкин и советник офиса президента Украины Давид Арахамия. Подобное отношение он назвал недопустимым и напомнил, что для военных преступлений нет сроков давности.
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Очередной тур переговоров может пройти в Стамбуле 29-30 марта. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским журналистам: Тихону Дзядко, Михаилу Зыгарю, Ивану Колпакову и Владимиру Соловьеву. Роскомнадзор сначала запретил публиковать материал, а затем сообщил, что просто хотел проверить его на соответствие законам России. Главные цитаты разговора - в обзоре The New Times.
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«Новая газета» остановила работу. Издание получило второе письменное предупреждение Роскомнадзора. Причиной стало упоминание НКО иностранного агента без необходимой маркировки. Но в редакции не знают, о каком материале идет речь.
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По данным BBC*, к 28 марта Россия задействовала большую часть своих сил, которые были стянуты к границу Украины. По мнению научного сотрудника лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джека Уотлинга, перегруппировать войска сложно, поэтому сейчас они могут удерживать только одно направление. Он отметил, что вероятнее всего это Мариуполь. Сам город осажден почти с самого начала «спецоперации». У оставшихся жителей нет воды, света, газа, заканчиваются продукты и медикаменты. В городе разворачивается гуманитарная катастрофа.
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Страны G7 отказались платить за газ в рублях. Они назвали требование президента России Владимира Путина проводить оплату по действующим контрактам в российской валюте неприемлемым.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разрабатываются ограничения на въезд гражданам недружественных стран. Это, по его мнению, ответные меры на действия иностранных государств.
*ВВС блокируют в России по требованию Генпрокуратуры. В реестре Роскомнадзора указано, что на сайте, в нарушение 149-ФЗ, публиковали несоответствующую действительности информацию.
Фото: The Wall Street Journal