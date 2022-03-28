«Спецоперация»: главное по итогам 33 дня

С начала «спецоперации» в России к 28 марта впервые появилось видео с пыткаvи пленных. На видео допрашивали раненных российских военных, стреляли им под ноги. Расследовать произошедшее будут обе стороны конфликта: соответствующие поручения дал глава Следкома Александр Бастрыкин и советник офиса президента Украины Давид Арахамия. Подобное отношение он назвал недопустимым и напомнил, что для военных преступлений нет сроков давности.

Очередной тур переговоров может пройти в Стамбуле 29-30 марта. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью нескольким российским журналистам: Тихону Дзядко, Михаилу Зыгарю, Ивану Колпакову и Владимиру Соловьеву. Роскомнадзор сначала запретил публиковать материал, а затем сообщил, что просто хотел проверить его на соответствие законам России. Главные цитаты разговора - в обзоре The New Times.

«Новая газета» остановила работу. Издание получило второе письменное предупреждение Роскомнадзора. Причиной стало упоминание НКО иностранного агента без необходимой маркировки. Но в редакции не знают, о каком материале идет речь.

По данным BBC*, к 28 марта Россия задействовала большую часть своих сил, которые были стянуты к границу Украины. По мнению ​​научного сотрудника лондонского оборонно-аналитического центра Королевского института объединенных вооружений Джека Уотлинга, перегруппировать войска сложно, поэтому сейчас они могут удерживать только одно направление. Он отметил, что вероятнее всего это Мариуполь. Сам город осажден почти с самого начала «спецоперации». У оставшихся жителей нет воды, света, газа, заканчиваются продукты и медикаменты. В городе разворачивается гуманитарная катастрофа.

Страны G7 отказались платить за газ в рублях. Они назвали требование президента России Владимира Путина проводить оплату по действующим контрактам в российской валюте неприемлемым.