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Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

28.03.2022

Такие требования с российской стороны грубо нарушают условия контрактов

Страны «Большой семерки» отказались платить за российский газ в рублях. К бойкоту поставок из России стороны готовы, отметил министр экономики Германии Роберт Хабек. 

Решение G7 после конференции опубликовал Bloomberg. В «Большую семерку» входят Германия, Франция, Япония, США, Канада, Великобритания и Италия. Оплату контрактов в рублях стороны считают неприемлемой. 

Перевести оплату всех поставок газа в рубли потребовал президент России Владимир Путин 23 марта в ответ на санкции Запада после начала спецоперации в Украине. Для этого Центральный банк должен был разработать особый механизм. 

На Московской бирже 25 марта, торги на которой были или закрыты, или проводились частично с 28 февраля, акции «Газпрома» за один день подешевели на 12,2%. В денежном выражении капитализация компании снизилась на 732 млрд рублей. Доля экспорта газа в Европу составляет до 70% общего объема зарубежных поставок компании. 


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