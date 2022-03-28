Гражданам «недружественных» стран усложнят въезд в Россию

Въезд в Россию гражданам «недружественных» стран хотят ограничить. Для граждан третих стран, прибывших на территорию РФ из Украины, напротив, облегчили некоторые требования.

Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что такие меры – ответ на недружественные действиями ряда государств. Как пишут «Ведомости», указ будет работать в рамках поправок, которые приняли 15 марта. В них закрепили право вводить любые ограничения для иностранцев и лиц без гражданства.

Ожидается, что новые ограничения не позволят попасть в Россию причастным к преступлениям против граждан РФ за рубежом, тем, кто необоснованно юридически преследует соотечественников или принимает необоснованные решения, нарушающие права и интересы граждан и организаций.