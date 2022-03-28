Задержанную на акции против «спецоперации» в Украине приговорили к двум годам

Студентка Александра Левашова, задержанная на протестной акции в Москве, приговорена к двум годам лишения свободы. Ее осудили по ч.1 ст. 318 УК РФ.

Приговор вынес Тверской суд Москвы. По данным ОВД-инфо* Левашова будет отбывать срок в колонии общего режима. В Следственном комитете сообщали, что она бросила коктейль Молотова в сторону полицейских во время акции.

Всего с 24 февраля на протестных акциях задержано 15 107 человек. По данным правозащитного проекта «Агора», заведено 60 уголовных дел, связанных с движениями против «спецоперации» в Украине.

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