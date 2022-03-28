The Guardian: В новом мировом порядке есть много старого

The Guardian публикует редакционную колонку, в которой пишет, что несмотря на события в Украине и осуждение стран Запада, с Путиным продолжают сотрудничество несколько влиятельных стран.

По двум резолюциям Генассамблеи ООН действия Владимира Путина и российских военных в Украине, создание гуманитарного кризиса осудили более 140 стран. Отказались принять обе резолюции только Беларусь, Эритрея, Сирия и Северная Корея. Китай, несмотря на противостояние с США и НАТО, также предпочел отстранится от российского лидера.

По информации издания, премьер-министр Пакистана Имран Хан был в Москве 24 февраля – во время начала «спецоперации». Давние отношения у России с Индией, у которой есть опасения в связи с возможным осложнением отношений как с Китаем, так и с Пакистаном. Для обхода санкций Индия уже предложила расчеты в рублях и рупиях.

Вместе с Путиным остается и президент Бразилии Джаир Болсонаро, который, в свою очередь, считает войну хорошей возможностью, чтобы посягнуть на территории коренных народов.

У России остаются связи на Ближнем Востоке. Наследный принц Саудовской Аравии, Мухаммед бин Салман отказался принять звонок Джо Байдена через неделю после звонка Путина. В Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на поддержку одной из резолюций Генассамблеи ООН, также отказались от телефонного разговора с президентом США и продолжают сотрудничать с Россией.

Южная Африка сначала призывала к выводу российских войск, но потом обвинила в войне расширение НАТО на восток. Еще 16 стран Африки воздержались от голосования в ООН из-за растущих экономических связей с Россией и памяти о временах СССР, который поддерживал освободительные движения в Африке.