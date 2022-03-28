Видео с пытками российских военнопленных появилось в сети

Видео появилось в сети 27 марта. По информации «Новой газеты», на нем ведется допрос российских военнопленных. Расследование поручил провести глава СК Александр Бастрыкин и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Видео опубликовала журналистка Мария Дубовикова в твиттере. У большинства пленных есть ранения в ноги, на головах мешки. Как сообщает голос за кадром, у одного из солдат сломана нога. Один из захваченных военных говорит, что он из Азербайджана. На втором видео пленным стреляют под ноги у автомобиля.

Как сообщил российский СК, видео снято в Харьковской области. Бастрыкин поручил проверить эти факты.

Алексей Арестович по поводу видео заявил, что будет проведено расследование и такое поведение военных неприемлемо. Он также указал, что здесь имеются все признаки военного преступления, у которого нет сроков давности.