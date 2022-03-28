Тверской суд Москвы опубликовал решение по делу Meta*

Правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил о публикации решения суда по делу о признании Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram, мессенджером What’sApp) экстремистской организацией. Соответствующее решение вынесли еще 21 марта, но публиковать его сразу не стали. Из-за этого правозащитники не могли понять, как будет действовать новый статус.

Требование признать компанию экстремистской организацией направил Генпрокурор России. Он требовал запретить деятельность Meta в России. Соцсети Facebook и Instagram начали блокировать еще до этого решения. Решение не касается мессенджера WhatsApp, поскольку, по мнению суда, у него «отсутствия функций по публичному распространению информации».

Суд определил, что под видом коммерческой деятельности компания распространяет в России материалы, содержащие призывы экстремистского характера, нарушает права граждан, дискриминирует российские СМИ, распространяет призывы к совершению насильственных действий против россиян и российских военнослужащих во время «спецоперации» в Украине. Также компания несёт угрозу конституционному строю России.

В суде сторона обвинения сослалась на размещение нацистской символики в 2016 году в Instagram и аннотацию книги «Моя Борьба». В 2020 году в Facebook был размещен исламистский видеоролик и «картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги».

Согласно решению суда, действия по использованию программных продуктов компании Meta не ограничены для физлиц и юрлиц, не участвующих в запрещенной законом деятельности. В законную силу решение вступило «немедленно».





*Meta признана экстремистской организацией в России.