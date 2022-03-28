На Чукотке хотят запретить работу WWF

Депутаты окружной думы Чукотского АО планируют обратиться в федеральные органы власти и в силовые ведомства по поводу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Парламентарии считают, что экологи угрожают национальной безопасности России и ущемляют интересы коренных народов. Соответствующую законодательную инициативу они планируют направить в Госдуму.

Информацию о планах Закдумы округа опубликовали 25 марта на сайте регионального парламента. WWF работает в регионе с 2019 года по соглашению с властями округа. Сейчас, отметили депутаты, организация якобы вышла за рамки этого договора: экологи продвигают проект создания 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья.

Спикер думы Валентина Рудченко отметила, что это повлияет на обороноспособность страны, развитие Северного морского пути и прокладку оптико-волоконной линии связи. Также, по их мнению, пострадает традиционный морзверобойный промысел. Все это будет препятствовать развитию Арктики.

Причина недовольства WWF в том, что фонд финансируют «недружественные» страны. Депутаты отметили, что рядом расположена погранзастава, где из-за буферной зоны нельзя будет вести хозяйственную деятельность. Также здесь есть шельфовые участки углеводородов.

«Это не дает покоя другим государствам. Вот их посланники и идут к нам на территорию под видом того же WWF, которые, якобы, пытаются привнести сюда свою культуру, проявлять заботу о наших детях, о нашей природе. На деле же перед ними стоят совершенно иные цели и задачи», – полагает руководитель местного ОНФ Татьяна Минеева.

WWF работает на Чукотке по нескольким направлениям: от минимизации вреда от добычи нефти до рыболовства в арктических районах. Экспедиции и исследования здесь начались за долго до соглашения с властями.





Фото: Варвара Семенова, WWF России