В ЛДПР начали обсуждать возможных преемников Жириновского

В ЛДПР начали обсуждать возможных преемников на пост лидера партии в случае длительной болезни Владимира Жириновского. Среди возможных кандидатов обсуждают Михаила Дегтярева и Андрея Лугового, которого обвиняли в отравлении бежавшего в Великобританию сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Разговоры о новом лидере ЛДПР начались после сообщений СМИ о якобы смерти Жириновского. Сразу после этих сообщений информацию опровергли в Минздраве. Сам политик находится в больнице со 2 февраля, его состояние оценивают как тяжелое.

По информации «Ведомостей», нынешний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в начале 2000 годов начал карьеру в молодежной организации партии «Единство» в Самарской области. В Госдуму он избирался в 2011 и 2016 годах от ЛДПР. В 2021 Дегтярев стал губернатором также от партии.

Начало политической карьеры Андрея Лугового не было связано с партией Жириновского. Первое избрание от ЛДПР в Госдуму состоялось у него в 2007 году. Это произошло после отравления Александра Литвиненко. Бывший сотрудник ФСБ сотрудничал с британской разведкой MI6, а в его отравлении Скотленд-Ярд обвинял Лугового.

Возможными кандидатами могут стать также глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко. Как считает собеседник «Ведомостей», близкий к АП, это менее предпочтительные фигуры.

Еще один источник назвал возможным преемников председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого или одного из ближайших соратников Жириновского – губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Собеседник издания подчеркивает, что все четыре политика - это неравноценная замена Жириновскому. И пока все источники отмечают, что в партии никаких шагов по подготовке к смене лидера не происходит. И обсуждать такие вещи, добавили спикеры, неэтично.