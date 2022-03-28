Сегодня в Беларуси начинается суд над Софьей Сапегой – гражданкой России, которую задержали в мае 2021 года. Она летела вместе с Романом Протасевичем на рейсе в Вильнюс авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске.

По данным DW*, суд состоится в Гродно. Сначала Сапегу задержали как подозреваемую, но 25 мая гостелевидение распространило ее признание. Она созналась в том, что администрировала Telegram-канал в котором публиковались личные данные силовиков, судей, чиновников и журналистов государственных СМИ. Также ее обвинили в участии и организации в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время следствия Сапега заключила досудебное соглашение, по которому должна была возместить необоснованное обогащение от ведения канала и изобличить других участников преступной деятельности.

Сейчас Софья Сапега обвиняется по семи статьям УК Беларуси, вместе с ней проходит еще несколько человек, которые воспользовались сведениями из Telegram-канала и оскорбляли сотрудников милиции. В уголовном деле Сапеги, помимо угроз, насилия, применяемого к правоохранителям, обвинения в разжигании социальной вражды, воспрепятствование деятельности журналиста, незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных, воздействие на сотрудников внутренних дел или распространение клеветы.

Максимальное наказание только за разжигание социальной вражды составляет 12 лет. При условии, что суд сочтет выполненным досудебное соглашение, срок заключения может сократиться до шести лет.

Мать Софьи Анна Дедкова отмечает, что связывалась с дочерью в последний раз в октябре 2021 года. Она надеется увидеть ее на суде. Прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, которое написала Сапега, не было удовлетворено.

* DW заблокировано на территории России по требованию Генпрокуратуры из-за нарушения 149-ФЗ. С началом «спецоперации» в Украине издание обвинили в распространении якобы недостоверных сведений.