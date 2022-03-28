BBC*: за Немцовым и Навальным следил один и тот же человек

В течение года до убийства Бориса Немцова за ним следил человек, который имел отношение и к отравлению Алексея Навального. Такие итоги расследования приводят ВВС*, The Insider* и Bellingcat*.

Расследователи выяснили, что за Немцовым следил человек с паспортом на имя Валерия Николаевича Сухарева, связанный с ФСБ. Он же, вероятно, имел отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.

Сухарев сопровождал Немцова как минимум в 13 поездках по России. Один раз в нему присоединился еще один предполагаемый оперативник ФСБ Алексей Кривощеков. Это выяснилось после сопоставления билетов на имя Сухарева с поездками Бориса Немцова: схожих поездок туда и обратно обнаружилось 13 с мая 2014 года по февраль 2015 года.

Сухарев часто приезжал на день раньше Немцова, что говорит о том, что план политика были ему известны. Исключение составила только поездка в Новосибирск в 2014 году на презентацию доклада о коррупции в «Газпроме». В этом случае, согласно данным о бронировании рейсов, Валерий Сухарев купил билет всего на 10 минут позже, чем Борис Немцов. Последний раз слежка состоялась всего за 10 дней до убийства, выяснили расследователи.

BBC отмечает, что данные расследования получены из нескольких источников, включая слитую копию российской базы бронирования билетов «Магистраль». В Кремле заявили, что все это не имеет и не может иметь никакого отношения к российскому правительству и похоже на очередную утку, а ФСБ не ответила на запрос издания.

Ранее Сухарева и Кривощекова фигурировали в расследованиях других отравлений оппозиционеров: политика Алексея Навального, соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова. Кара-Мурза был отравлен дважды - в 2015 и 2017 годах. Быков оказался в коме во время поездки в Уфу в 2019 году. Навального отравили в августе 2020 года. Немецкие медики выяснили, что отравляющим веществом был «Новичок», у выживших все симптомы отравления были схожими.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Организатором убийства журналисты называли Руслана Геремеева, но следствие не смогло его допросить во время суда. В июле 2017 года сроки от 11 до 20 лет лишения свободы получили пять исполнителей. Геремеев находится в международном розыске. Сейчас он участвует в «спецоперации» в Украине.

*ВВС Роскомнадзор начал блокировать с началом «спецоперации» в Украине за нарушение 149-ФЗ и распространение якобы не соответствующих действительности материалов.

The Insider и Bellingcat Минюст признал СМИ-иностранными агентами.

Фото: Василий Петров