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#Новости

Россию обвинили в милитаризации Чернобыльской АЭС

28.03.2022

ООН призывают принять меры по снижению рисков в зоне отчуждения

В ходе «спецоперации» в Украине российские войска на второй день заняли Чернобыльскую АЭС. Сейчас в непосредственной близости проходит транспортный коридор, по которому Россия со стороны Беларуси поставляет боеприпасы в другие регионы Украины. 

По информации DW*, вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила о серьезной угрозы безопасности станции. По ее данным, недалеко от станции хранится большое количество боеприпасов, а всего в нескольких сотнях метров из Гомельской области Беларуси в Украину перевозят взрывчатые вещества и снаряды. 

Это создает риски повреждения изоляционного купола на четвертом блоке Чернобыльской АЭС, на котором произошел взрыв в 1986 году. В случае повреждения, под угрозой может оказаться не только Украина, но и значительная часть Европы. Верещук призвала ООН принять меры по демилитаризации зоны. 


* Роскомнадзор начал блокировку DW после начала «спецоперации» в Украине. Причиной послужило распространение недостоверных сведений. 



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