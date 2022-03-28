Россию обвинили в милитаризации Чернобыльской АЭС

В ходе «спецоперации» в Украине российские войска на второй день заняли Чернобыльскую АЭС. Сейчас в непосредственной близости проходит транспортный коридор, по которому Россия со стороны Беларуси поставляет боеприпасы в другие регионы Украины.

По информации DW*, вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила о серьезной угрозы безопасности станции. По ее данным, недалеко от станции хранится большое количество боеприпасов, а всего в нескольких сотнях метров из Гомельской области Беларуси в Украину перевозят взрывчатые вещества и снаряды.

Это создает риски повреждения изоляционного купола на четвертом блоке Чернобыльской АЭС, на котором произошел взрыв в 1986 году. В случае повреждения, под угрозой может оказаться не только Украина, но и значительная часть Европы. Верещук призвала ООН принять меры по демилитаризации зоны.

* Роскомнадзор начал блокировку DW после начала «спецоперации» в Украине. Причиной послужило распространение недостоверных сведений.