Мединский: следующий раунд переговоров с Украиной состоится 29-30 марта

Помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский назвал даты следующей встречи. Делегации встретятся очно.

Об этом Мединский сообщил в своем Telegram-канале. Сегодня прошли переговоры в формате видеоконференции. Начало мирного урегулирования конфликта началось с 28 февраля – на четвертый день проведения так называемой спецоперации в Украине. По словам Мединского, есть сближение по некоторым позициям. «Ведомости» уточняют, что экспертные группы по переговорам встречаются в режиме онлайн два-три раза в неделю.

По данным RFE*, стороны встретятся в Турции, в Стамбуле. Об этом договорились Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган. Президент Турции настаивает о необходимости прекращения огня.

* RFE, Радио Свобода, признана Минюстом иностранным агентом. После начала спецоперации в Украине Роскомнадзор начал блокировать издания за нарушение 149-ФЗ и распространение не соответствующих действительности материалов.