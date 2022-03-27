Российским военнослужащим вручили ордена Мужества за спецоперацию в Украине

Видео награждения орденами Мужества за участие в «спецоперации» в Украине девятерых российских военных опубликовал Первый канал. Еще одно награждение прошло в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко. Здесь двое военнослужащих получили медали «За отвагу», шестеро – ордена Мужества.

Как отметила «Новая газета», на видео у восьми награжденных бойцов ампутированы ноги полностью или частично. Единственный человек, который смог встать, оказался с ампутированной рукой. Во время награждения военным обещали сделать протезы, с которыми они смогут вернуться в ряды вооруженных сил. Все награжденные, добавили на госканале, хотят продолжить службу.

Минобороны России обнародовало информацию о потерях в «спецоперации» в Украине всего дважды за 31 день боевых действий. Последний раз, 25 марта, ведомство сообщило о 1 351 погибшем и 3 825 раненных. В Минобороны подчеркивают, что вся операция идет по плану.