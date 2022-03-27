Роскомнадзор заблокировал сайты журналиста Невзорова и немецкого Bild

С 27 марта на территории России недоступны сайты немецкого журнала Bild и журналиста Александра Невзорова. У Невзорова также заблокировали страницы в соцсетях.

Как пишет «Коммерсант», на Александра Невзорова 22 мара завели уголовное дело о распространении недостоверной информации о действия вооруженных сил России. Журналист высказывался против объявленной Путиным «спецоперации» в Украине. Сейчас он уехал за границу.

Журнал Bild с 22 марта начал цензурировать рекламу «Газпрома». Вместо логотипа компании на футболках футбольного клуба «Шальке 04» редакция разместила надпись «Свободу Украине!».