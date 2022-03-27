Членов «Марксистского кружка» в Уфе обвинили в терроризме

По информации «Новой газеты», обыски у членов «Марксистского кружка» прошли 24 марта. Сегодня региональный следком сообщил, что членов сообщества обвиняют в создании и участии в террористической организации, а также в призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

Советский районный суд Уфы арестовал всех пятерых фигурантов дела до 23 мая. Среди подозреваемых оказался депутат республиканского парламента Дмитрий Чувилин, который единственный выступал против поправок в Конституцию, а в 2021 году был задержан на форуме «Муниципальная Россия» в Москве.

Поводом к уголовному делу стало их участие в «Марксистском кружке», созданном в 2016 году. Участники с левыми убеждениями собирались, обсуждали исторические события и нынешнюю ситуацию в России. Следствие считает, что это объединение создавалось для террористической деятельности. Как отмечает «Новая», особое внимание силовиков привлекло видео кружка, на котором говорилось об «уничтожении капиталистического рабства». На еще одном видео, заинтересовавшем следствие, Юрий Ефимов зачитывает составленную в кружке программу «Провозглашение прав трудящихся и эксплуатируемого народа».

В следкоме заявляют, что во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли гранаты, травматическое оружие, самодельные коктейли Молотова. Также были найдены средства коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях и экстремистская литература.

Сообщество «Марксистский кружок» не состоит в реестре террористических организаций. Адвокат одного из подозреваемых Рамиль Гизатуллин сообщил, что если такая организация и существовала, то террористической ее мог признать исключительно суд и внести в соответствующий список на сайте ФСБ.