Байден: президент Путин больше не сможет оставаться у власти

Джо Байден посетил столицу Польши 26 марта. Как пишет Associated press, он осудил действия президента России Владимира Путина и призвал мир к решительным действиям против российской «спецоперации» в Украине, начатой 24 февраля.

Поездка американского президента в Европу продлилась четыре дня. В своем выступлении в Варшаве он призвал мир готовиться битве за свободу. Он также предостерег Россию от вторжения на территории стран НАТО.

За прошедшее с начала «спецоперации» время риторика Байдена в отношении Владимира Путина стала значительно жестче. Сначала он назвал его мясником, а затем заявил, что этот человек не может оставаться у власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не США решать, кто будет руководить Россией. Быстро отреагировали и в Белом доме: помощники уточнили, что Джо Байден не призывает к немедленной смене правительстве России.