Пентагон: Россия перебрасывает в Украину войска из Абхазии и Южной Осетии

Военные эксперты Пентагона сообщили переброске российских военных из Абхазии и Южной Осетии. Пока данных о точном количестве привлеченных сил нет, но представитель Минобороны США заявил, что доказательства уже есть.

По информации The Washington Post, эксперты прогнозируют облегчение на фронтах «спецоперации» в Украине. Но серьезного перелома в боевых действиях ждать не стоит. Весь контингент сил Россия не сможет передислоцировать без создания уязвимости в других горячих точках. Военный эксперт аналитического центра CNA Дмитрий Горенбург предположил, что эти войска смогут использовать для большого рывка.

Всего от Грузии до Сирии и Таджикистана расположены тысячи российских военных. Они более подготовлены к «спецоперации», чем солдаты срочники: зарубежные части состоят в основном из контрактников. По оценкам Пентагона, Россия задействовала от 85% до 90%. До начала операции вооруженные силы РФ в этом регионе насчитывали около 150 тысяч человек.

НАТО на прошлой неделе оценили потери России в «спецоперации» в Украине до 15 тысяч погибших. Минобороны страны отчиталось 25 марта о потерях – второй раз с начала боевых действий. По российским данным погиб 1 351 человек.

Минобороны России также заявило о наборе добровольцев. О желании присоединиться к российским вооруженным силам якобы высказались 23 тысячи добровольцев из 37 неустановленных стран, но лидеры ДНР и ЛНР отказались от такого контингента.