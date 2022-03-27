РБК: в ЛНР может пройти референдум о присоединении к России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о возможном референдуме о присоединении к России. Информацию об этом распространил Луганскинформцентр.

По словам Пасечника, пишет РБК, референдум позволит людям высказать свое мнение о вступлении в Россию. «Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – сказал он.

Указ о признании независимости ЛНР и ДНР Владимир Путин подписал 21 февраля. При этмо непризнанные республики должны будут сохраниться в территориальных границах луганской и Донецкой областей. Все споры будут решаться на переговорах. С 24 февраля Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине.