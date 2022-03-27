Предполагаемый организатор убийства Немцова участвует в «спецоперации» в Украине

Об участии Геремеева в «спецоперации» в Украине сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram. Он опубликовал видео с водружением флага над зданием администрации Мариуполя. По словам Кадырова, подразделение захватило административный центр города. Геремеев, по его оценкам, всегда всегда «доводит порученное дело до конца» и в Мариуполе ему был отведен самый сложный участок.

В 2020 году «Медиазона»* и Scanner Project* опубликовали расследование, в котором Руслан Геремеев назван организатором убийства Бориса Немцова в 2015 году. Сторона обвинения по делу об убийстве не раз ходатайствовала о его допросе в рамках судебного процесса, но Геремеева так и не допросили. На суде следователь объяснил это тем, что ему «никто не открыл дверь».

Украинский Мариуполь находится в осаде почти с самого начала «спецоперации». По словам начальника Национального центра обороны России генерал-полковник Михаила Мизинцева, еще с 3 марта там началась гуманитарная катастрофа, пишут «Ведомости».

Сейчас город, по данным ВВС*, находится в блокаде, под обстрел попадают мирные жители, гражданские объекты, в город сложно доставить гуманитарную помощь. Несколько недель в города нет света, газа, воды, заканчиваются запасы продуктов и медикаментов. ВВС* также сообщала о том, что мирных жителей силой вывозят на территорию России. Всего в Мариуполе до сих пор могут оставаться до 200 тыс. человек.

* «Медиазона» - признана Минюстом СМИ иностранным агентом.

* ВВС Роскомнадзор начал блокировать после начала «спецоперации» в Украине за нарушение 149-ФЗ и публикацию не соответствующих действительности материалов.