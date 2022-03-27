Азербайджан опроверг выход войск на территории российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о том, что не нарушило ни один пункт трехстороннего соглашения лидеров Армении, России и Азербайджана по непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Как пишет 27 марта DW*, в ведомстве назвали заявление российского ведомства о четырех ударах с беспилотников по позициям армии НКР в районе Фуруха не соответствующим действительности.

Власти Азербайджана также подчеркнули, что армянская сторона не исполнила 4 пункт соглашения и не вывела с территории свою армию и незаконные вооруженные формирования. Полный вывод войск с территории НКР в ведомстве попросили обеспечить российское Минобороны.

Власти НКР ввели военное положение с 26 марта после заявлении Минобороны России о нападениях на позиции, занятые миротворцами. Обострение в Нагорном Карабахе началось с 27 сентября 2020 года. Трехстороннее соглашение об остановке наступления и отводе войск Россия, Армения и Азербайджан подписали 9 ноября 2020 года. С этого времени военные действия в зоне конфликта были прекращены.

* Роскомнадзор начал блокировку DW после публикации материалов о спецоперации в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Их посчитали несоответствующими действительности согласно 149-ФЗ.