Путин подписал закон о признании ветеранами участников «спецоперации» в Украине

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон закон «О ветеранах». Теперь к ним приравнены и участников спецоперации в Украине.

Согласно опубликованному документу, изменения внесены в ст. 1. Сразу после позиции об операции в Сирии с 30 сентября 2015 года добавлен пункт о «выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля». Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Поправки в закон о ветеранах приняла Госдума сразу в трех чтениях 23 марта. Совет Федерации одобрил его в тот же день.

По данным «Ведомостей», новый закон потребует дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета в 2022 году. Статус ветеранов боевых действий присвоят сотрудникам Росгвардии, воинских формирований, военнослужащим ВС РФ и сотрудникам других госорганов.