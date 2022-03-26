Хакеры из Anonymous объявили о взломе систем ЦБ

Хакерская группа Anonymous заявила о взломе системы Центрального банка России и утечке 28 Гб конфиденциальных данных.

По информации BBC*, хакеры заявили о том, что начали публиковать полученные данные. Среди 35 000 файлов, по утверждению Anonymous, есть аудиторские заключения, данные о владельцах банков и «секретные» соглашения ЦБ. В самом Центробанке взлом отрицают.

С начала «спецоперации» в Украине хакеры не в первый раз атакуют сайты российских госорганов. Они взламывали сайты СМИ, российских судов и даже Минобороны. С 25 февраля Anonymous объявили «кибервойну» России.

*С 24 февраля 2022 года по требованию Генпрокуратуры сайт BBC начали блокировать из-за недостоверной информации о “спецоперации” в Украине. Издание внесли в реестр информации, распространяемой с нарушением 149 ФЗ в части ст. 15.3 и 15.3-1.



