Вероятность дефолта в России оценил Медведев

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность дефолта как в 1998 году. По его словам, сейчас Россия лучше защищена.

Медведев оценил возможности российской экономики в интервью РИА Новости. Он отметил, что в то время не имел отношение к власти, и оценивал дефолт 1998 года с позиции гражданского человека. В 2008 году, в годы его президентства, Россия также переживала кризис, связанный, по его словам, с возникновением финансового пузыря на территории США. Однако тогда российскую экономику удалось достаточно быстро вытащить из кризиса. Все, что происходит сейчас - экономическая война, заключил Медведев.

После начала «спецоперации» в Украине международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с B до С 8 марта 2022 года. При этом аналитики отметили, что суверенный дефолт в стране неизбежен. Проблемы могут возникнуть из-за невозможности обслуживать госдолг, в том числе из-за указа Владимира Путина выплачивать часть обязательств кредиторам в рублях вместо иностранных валют.