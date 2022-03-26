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Вероятность дефолта в России оценил Медведев

26.03.2022

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил возможность дефолта как в 1998 году. По его словам, сейчас Россия лучше защищена. 

Медведев оценил возможности российской экономики в интервью РИА Новости. Он отметил, что в то время не имел отношение к власти, и оценивал дефолт 1998 года с позиции гражданского человека. В 2008 году, в годы его президентства, Россия также переживала кризис, связанный, по его словам, с возникновением финансового пузыря на территории США. Однако тогда российскую экономику удалось достаточно быстро вытащить из кризиса. Все, что происходит сейчас - экономическая война, заключил Медведев. 

После начала «спецоперации» в Украине международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России с B до С 8 марта 2022 года. При этом аналитики отметили, что суверенный дефолт в стране неизбежен. Проблемы могут возникнуть из-за невозможности обслуживать госдолг, в  том числе из-за указа Владимира Путина выплачивать часть обязательств кредиторам в рублях вместо иностранных валют. 



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