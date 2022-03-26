Акции «Газпрома» подешевели после отказа стран ЕС платить за газ в рублях

После открытия торгов на Московской бирже 25 марта акции «Газпрома» подешевели. Эксперты связывают такую динамику с отказом стран Европы платить за газ рублями.

Итоги торгов приводит The Moscow Times. К концу торгов стоимость акций газового монополиста снизилась на 12,2%. В пересчете на капитализацию, потери «Газпрома» составили 732 млрд рублей за день торгов. Общий индекс МосБиржи показал снижение в 3,7%.

Владимир Путин 23 марта потребовал перевести оплату за газ в рубли при поставках в «недружественные страны». На экспорт в такие страны приходится около 70% всех поставок «Газпрома».

Как пишет DW*, требование Путина оплачивать газ в рублях отвергло большинство европейских стран. Москву обвинили в попытке обойти санкции, введенные в связи со «спецоперацией» в Украине. Кроме того, такое требование не соответствует условиям ранее заключенных контрактов.

* Роскомнадзор начал блокировать DW по требованию Генпрокуратуры по ФЗ-149 в связи с распространением недостоверной информации после начала «спецоперации» в Украине.