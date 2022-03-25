Финляндия остановила железнодорожное сообщение с Россией

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group Ltd заявила об остановке поездов Аллегро с 28 марта из-за санкций. Поезда курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Информацию о прекращении перевозок компания опубликовала на своем сайте. Последний поезд из Хельсинки отправится в Петербург утром 27 марта. Вечерний рейс в этот день будет отменен. Из Санкт-Петербурга в этот день состоится два рейса. Стоимость билетов на отмененные рейсы полностью вернут клиентам.

Старший вице-президент компании VR Group Топи Симола добавил в обращении, что у граждан России было достаточно времени, чтобы покинуть страну. А для граждан Финляндии есть безопасные способы выезда из страны.

Финляндия поддержала европейские санкции против России, которые ввели после начала спецоперации в Украине. Уже принято несколько пакетов ограничительных мер против депутатов Госдумы, бизнесменов, компаний.