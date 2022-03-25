Close

#Новости

Путин одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

25.03.2022

Участие Романа Абрамовича в российско-украинских переговорах лично одобрил Владимир Путин. Абрамович после этого встречался с высокопоставленными чиновниками из офиса президента Украины Владимира Зеленского. 

Информацию об этом опубликовала 25 марта британская Financial Times. Два источника издания подтвердили возможную помощь миллиардера Абрамовича в проведении переговоров. 

Украинский политик Давид Арахамия подтвердил, что Абрамович присутствовал на первом раунде переговоров в Гомеле, который состоялся 28 февраля. По мнению собеседника издания, он включился в процесс через международное еврейское сообщество.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.