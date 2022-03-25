Путин одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Участие Романа Абрамовича в российско-украинских переговорах лично одобрил Владимир Путин. Абрамович после этого встречался с высокопоставленными чиновниками из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Информацию об этом опубликовала 25 марта британская Financial Times. Два источника издания подтвердили возможную помощь миллиардера Абрамовича в проведении переговоров.

Украинский политик Давид Арахамия подтвердил, что Абрамович присутствовал на первом раунде переговоров в Гомеле, который состоялся 28 февраля. По мнению собеседника издания, он включился в процесс через международное еврейское сообщество.