Предательством назвал Медведев критику властей РФ из-за границы

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал предательством критику властей из-за границы. По его мнению, «антигосударственная линия» в сложное время «спецоперации» недопустима.

Как пишет РИА Новости, Медведев назвал критику власти в целом нормальным процессом, частью демократии. Но пока люди сражаются «с оружием в руках за твою страну, за твое будущее» не очень правильно ругать власть из-за границы. А внутри страны граждане, по его словам, могут критиковать что угодно.

После начала «спецоперации» Госдума приняла сразу несколько законов о «фейках». За распространение информации не из российских официальных источников можно получить штраф от 700 тысяч рублей или три года лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах, если такая «дезинформация» тяжкие последствия, можно получить срок до 15 лет. Введено также уголовное преследование за дискредитацию работы госорганов за рубежом. Максимальное наказание - лишение свободы на 15 лет.