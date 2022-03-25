Суд отказал в кассации по делу ФБК*

Второй кассационный суд общей юрисдикции 25 марта отказал «Первому отделу» в удовлетворении жалобы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией. Аргументы защиты, предоставленные в суд по делу, составили 65 страниц.

Как сообщили правозащитники в своем Telegram-канале, весь процесс признания ФБК экстремистской организацией шел с нарушениями законов. В дело были подшиты пустые листы, иск незаконно засекречивали. В своей жалобе защита также указывала на то, что к рассмотрению дела не привлекли более 80 лиц. Учредителя Алексея Навального не допросили даже в качестве свидетеля. А прокурор Денис Попов был лично заинтересован в деле. О нем ФБК выпускало расследование.

Сегодняшнее решение юристы планируют обжаловать в Верховном суде, а затем - и в ЕСПЧ. Несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы, нарушения по этому делу произошли раньше.





*Минюст признал ФБК иноагентом в 2020 году, а экстремистской организацией - в 2021 году. После этого Фонд прекратил свое существование и его исключили из реестра иностранных агентов. После признания ФБК экстремистской организацией не менее 15 человек привлекли к ответственности за участие в ней.