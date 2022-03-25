Бастрыкин: заведено более 10 уголовных дел о «фейках» о «спецоперации» в Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что по новому закону о распространении дезинформации о вооружённых силах России в Украине заведено более 10 уголовных дел.

О наказаниях по новому закону он рассказал в интервью ТАСС. По его словам, санкции по таким делам предусмотрены серьёзные. Это позволит минимизировать информационные атаки Запада против России и не даст прикрыть «геноцид и агрессию против мирных жителей Донбасса».

По данным ОВД-инфо*, первые три уголовных дела о «фейках» возбудили 16 марта. Затем, 21 марта, под преследование попал журналист из Кемерово Андрей Новашов, а 24 марта москвич Сергей Клоков.

Закон приняли сразу в трёх чтениях 16 марта, а 22 марта Госдума приняла ещё один закон - о «фейках» о деятельности госорганов России за рубежом. Максимальное наказание по этим статьям составляет 15 лет лишения свободы.

* ОВД-инфо Минюст внес в реестр иностранных агентов в сентябре 2021 года.