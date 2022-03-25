Протокол о «дискредитации» вооруженных сил России завели на Марину Овсянникову

Останкинский районный суд зарегистрировал протокол против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Ей предъявили обвинения по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ.

По информации «Новой газеты», по этой статье ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Её адвокат сообщил, что сейчас она едет знакомиться с материалами суда. Заседание назначено на 14 апреля.

Ранее Марина Овсянникова уже получила штраф в 30 тысяч рублей после антивоенной акции против «спецоперации» в Украине. Она вышла с плакатом во время прямого эфира 14 марта. Её сразу задержали, штраф выписали по ст. 20.2 ч. 2 "Организация несогласованной акции".