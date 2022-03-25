Жителя Хабаровска подозревают в продаже секретных сведений Украине

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину по обвинению в госизмене. По мнению силовиков, он планировал продать спецслужбам Украины секретную информацию.

О задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации спецслужб, по роду деятельности у обвиняемого был доступ к закрытым данным. Продажу сведений украинским спецслужбам он предложил анонимно в интернете. Эти данные «могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

В отношении хабаровчанина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Максимальное наказание составляет по этой статье до 20 лет лишения свободы.